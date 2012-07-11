Російська залізниця хоче забрати територію України, щоб не прокладати нову гілку

Компанія розробила проект міжурядової угоди і сприяє переговорам між РФ і Україною. Про це пише Lenta.ru.

Мова йде про ділянку на кордоні Ростовської (Росія) і Луганської (Україна) областей. Ця гілка експлуатується Південно-Східною і Північно-Кавказькою залізницями Російської залізниці. На 30 кілометрах ділянка кілька разів перетинає російсько-український кордон. Росзалізниця контролює станцію Зоринівка, яку неофіційно орендує у місцевої української сільської ради, але посадка пасажирів на ній не відбувається через відсутність пункту прикордонного контролю.

За даними джерел видання, Росзалізниця також планувала побудувати гілку в обхід України, але поки зупинилися на варіанті домовитися про перегляд кордону.

Росія і Україна підписали договір про кордон в 2003 році. Угода про демаркацію кордонів набула чинності в 2010 році, але робота в цьому напрямку ще ведеться. Документ передбачає створення спільної україно-російської демаркаційної комісії та проведення демаркації кордону.