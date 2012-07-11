Лікар Тимошенко про пікети: думаю, що це надто глупо, щоб це мене зачіпало

Як передає кореспондент УНІАН, про це Л.Хармс сказав журналістам в аеропорту «Харків» перед відльотом з України.

«Ні, я не відчуваю бойкоту. Я вважаю акцію символічною і певним політичним сигналом. Я думаю, що це надто глупо, щоб це мене якось зачіпало», - сказав Л.Хармс.

Він наголосив, що його від’їзд є плановим і жодним чином не пов’язаний із заявами харківських медиків та пікетуванням його готелю.

«Я від’їжджаю, тому що було заплановане таке відвідування коротке. Я їду, як планувалося», - підкреслив Л.Хармс.

Як повідомляв УНІАН, 10 липня ввечері та сьогодні зранку близько 15 молодіжних активістів пікетували готель «Чічіков», де мешкав Л.Хармс. Молоді люди вимагали від Л.Хармса повернутися у Німеччину. Учасники акції наголошували, що своїми діями Ю.Тимошенко та Л.Хармс «плямують репутацію української медицини». На їхню думку, через таку ситуацію «складається враження, що українські спеціалісти ні на що не здатні».