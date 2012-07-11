Завтра КС оголосить рішення щодо процедури обрання голови ВР

Завтра, 12 липня, о 14.00 Конституційний Суд України оприлюднить прийняте 11 липня рішення у справі за конституційним поданням 51 народного депутата щодо конституційності положень частин п’ятої, шостої статті 75, частини четвертої статті 77 Регламенту Верховної Ради України, затвердженого Законом України „Про Регламент Верховної Ради України” (справа про обрання голови Верховної Ради України).

Про це УНІАН повідомили у прес-службі КС.

Як нагадали в Суді суть питання, зазначеними положеннями Регламенту врегульовано процедуру обрання Верховною Радою голови ВР та відкликання його з посади.

На думку народних депутатів, положення Регламенту щодо таємного голосування шляхом подачі бюлетенів та отримання бюлетенів для таємного голосування не менше як двома третинами народних депутатів від їх фактичної чисельності не відповідають Конституції України.

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Як повідомлялося, голова ВР Володимир Литвин заявляв, що не підпише мовний закон, скандально прийнятий більшістю за його відсутності 3 липня.

4 липня ВР замінила процедуру таємного голосування бюлетенями відкритим поіменним голосуванням при відкликанні й призначенні голови парламенту. Згідно з прийнятим документом, спікер обирається та звільняється з посади шляхом відкритого голосування більшістю народних депутатів від конституційного складу Верховної Ради (мінімум 226 голосів).

5 липня 51 депутат від Партії регіонів попросив Конституційний Суд оцінити відповідність Конституції норм закону «Про Регламент Верховної Ради України» у частині таємного голосування при призначенні й відкликанні голови парламенту.

У свою чергу В.Литвин направив до КС листа, в якому підкреслив, що порядок та процедура обрання голови ВР є питаннями внутрішньої організації роботи парламенту, які не можуть піддаватися конституційному нормоконтролю.