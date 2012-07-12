ЗМІ: Комуністи повертатимуть країну коштом митниці і Росії

Це показує щомісячний моніторинг загальнонаціональних друкованих видань, який проводять експерти Інституту масової інформації, пише Україна Молода.

За їхнім висновком, зараз ринок «джинси» зростає завдяки віце–прем’єр міністру із соціальних питань Сергію Тігіпку, котрий рекламує соціальні ініціативи влади, а також КПУ. Так, у червні лідерство в «джинс–рейтингу» утримувала влада (25%), друга за обсягами — партія Наталії Королевської (23%), треті — комуністи (19%).

Вражає кількість білбордів та інших зовнішніх носіїв із рекламою КПУ, гнівні виступи Симоненка з екранів телевізорів.

За даними компанії «Дорз консалтинг», які отримала «УМ», «антиолігархічна» КПУ почала свою рекламну кампанію ще в січні — тоді по Україні було встановлено близько 250 рекламних щитів. Із того часу кількість вуличних носіїв, орендованих червоними, зросла в шість разів. І тільки в червні Компартія витратила на розміщення зовнішньої реклами близько 4 млн. гривень.

Експерти вважають, що залучати гроші для проведення такої активної кампанії КПУ допомагають кілька людей. Однак політтехнолог Тарас Березовець акцентує увагу на одній фігурі: «Багато з тих, хто знає ситуацію зсередини, скажуть вам — треба дякувати Ігореві Калетнику (голові Державної митної служби України), який уже не перший рік «бореться» із котрабандою».

Водночас політичний експерт Олександр Палій зауважує, що наповненню скарбниці КПУ може сприяти і її пряме відношення до податкової служби та контролю над приватизаційними процесами. «Тези про олігархів — це елементарне словесне шулерство. Гроші Компартії отримані від експлуатації людини людиною. Влада до виборчої кампанії КПУ ставиться байдуже, бо це — сателіти, причому їхній маневр у відносинах з Партією регіонів дуже обмежений, — зауважує політолог. — Але мені здається, більше, ніж Януковича, КПУ слухатиметься Москву. Не виключаю, що гроші комуністи можуть отримувати і від Росії».