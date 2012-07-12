Прокуратура відхрещується від справи проти журналістів LB.ua

Про це УНІАН повідомили у Відділі зв’язків із засобами масової інформації прокуратури міста Києва.

Сьогодні сайт LB.ua з посиланням на власні джерела повідомив, що проти нього «порушено кримінальну справу».

«За наявною інформацією, мотив - давня заява депутата Володимира Ландіка. Як відомо, особистий конфлікт нардепа і LB.ua вичерпано. Сторони не мають претензій одне до одного. Крім того, Володимир Ландік звернувся до прокуратури Печерського району, яка розглядала його звернення, припинити переслідування видання LB.ua та його журналістів. Однак прокуратура на його прохання не відреагувала і порушила кримінальну справу. За попередньою інформацією, за статтею 163 Кримінального кодексу України (порушення таємниці листування вчинено щодо державних чи громадських діячів). Ця стаття передбачає покарання у вигляді ув'язнення від трьох до семи років. Примітно, що в рамках справи органи почали чинити втручання в роботу технічних служб, що забезпечують життєдіяльність сайтів в Україні», - сказано у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, народний депутат від Партії регіонів В.Ландік звернувся до прокуратури з вимогою порушити кримінальну справу за порушення таємниці листування ресурсом LB.ua. Відповідну заяву депутат подав у прокуратуру Печерського району Києва у листопаді 2011 року.

Депутат вимагав порушити кримінальну справу за ст. 163 Кримінального кодексу (порушення таємниці листування, здійснене щодо державних або громадських діячів), яка передбачає покарання у вигляді ув’язнення від трьох до семи років.

У заяві В.Ландіка фігурують шеф-редактор LB.ua Ксенія Василенко (С.Кошкіна), головний редактор Олег Базар і фотокор Максим Левін.

Депутата обурила публікація від 18 листопада 2011 року "Ландік-старший рятує сина за допомогою технологів і "правильних" коментарів на сайтах". У статті розміщено фото, на яких В.Ландік у сесійному залі парламенту веде СМС-листування щодо долі свого сина, який тоді перебував під судом за звинуваченням у побитті дівчини.

5 липня В.Ландік звернувся до прокурора Печерського району Києва з проханням припинити кримінальне переслідування журналістів LB.ua.