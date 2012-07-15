Клюєв каже, що Україна візьме цьогоріч участь у 13 військових навчаннях

Про це заявив секретар Ради національної безпеки і оборони України Андрій Клюєв, коментуючи початок військово-морських навчань "Сі Бриз-2012", що відбуваються в Одеській області, повідомили УНІАН у його прес-службі.

А.Клюєв зазначив, в цих навчаннях представники армій 17 країн світу в береговому, морському та авіаційному компонентах відпрацьовують низку завдань, пов'язаних з протидією міжнародному піратству, ліквідацією наслідків стихійних лих і наданням гуманітарної допомоги.

Цього року в міжнародних навчаннях «Сі Бриз», які вже багато років проводять Україна та США, вперше беруть участь Об'єднані Арабські Емірати, Алжир, Бангладеш і Катар.

Секретар РНБОУ нагадав, що в липні у Львівській області відбудуться ще одні українсько-американські навчання «Репід Трайдент», а також в Миколаївській області - українсько-білорусько-російські навчання «Слов'янська співдружність-2012». У цьому ж місяці в Болгарії почнуться багатонаціональні навчання «Ротаційні сили Чорноморського регіону-2012».

За його словами, якщо не враховувати масштабної взаємодії з іноземними колегами в рамках підготовки до проведення в Україні та Польщі футбольного чемпіонату, всього у 2012 році Україна візьме участь у 13 великих міжнародних навчаннях.

А.Клюєв нагадав, що в травні українські військовослужбовці вже взяли участь у спільних російсько-українських навчаннях ВМС «Фарватер миру-2012», а також у багатонаціональних командно-штабних навчаннях із залученням військ «Кооператив Лонгбоу/Лансер-2012» у Македонській Республіці.

Крім цього, заплановано проведення щорічних російсько-українських та білорусько-українських навчань сил ППО, а також участь наших військових в інших багатонаціональних навчаннях на території Німеччини, Румунії, Польщі та Литви, зазначив секретар РНБО України.