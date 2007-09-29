Ющенко жорстко застеріг учасників виборів

Президент України Віктор ЮЩЕНКО попереджає про сувору відповідальність за спроби фальсифікувати вибори. Про це він сказав у своєму телезверненні з нагоди позачергових виборів до Верховної Ради України.

Президент висловив упевненість, що 30 вересня голосування відбудеться «чесно і вільно, а рішення громадян України буде непорушним».

Водночас, Президент застеріг від намірів сфальсифікувати вибори: «Я жорстко застерігаю тих організаторів і виконавців, які можуть наважитись на спроби фальсифікацій. Прощення і примирення не буде. Відповідальність настане за законом».

В.ЮЩЕНКО також пообіцяв мир і спокій громадянам після виборів: «Ми відкриваємо новий день. Проти найменших побоювань я гарантую мир і спокій у нашому суспільстві».

За словами Президента, ці два чинники дуже потрібні для втілення ясного і вивіреного плану дій «на наше спільне завтра».

«Ми маємо дуже багато роботи: вона складна, вона дуже часто невдячна, але вона конче потрібна нашій країні», - сказав В.ЮЩЕНКО.

Зокрема, Президент наголосив на необхідності ухвалення нової редакції Конституції України, яку він пообіцяв схвалити спільно з народом. «Проголошені мною національні політичні, соціальні, економічні і гуманітарні ініціативи будуть виконані – я повен рішучості і гуртуватиму для цієї роботи все суспільство», - також сказав Президент.

Глава держави висловив вдячність всім, хто допомагає Україні провести демократичні вибори: «До нас прикута увага світу. Я вдячний усім партнерам і спостерігачам, які, певен, переконаються у відповідності виборів до світових стандартів».