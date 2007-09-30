НУ-НС відстежує можливі фальсифікації під час голосування вдома

Блок "Наша Україна – Народна самооборона" стурбований можливими фальсифікаціями під час голосування вдома. Про це повідомив заступник керівника Центрального штабу блоку НУ-НС Микола ОНІЩУК на брифінгу в прес-центрі блоку.

Як передає кореспондент УНІАН, за його словами, незважаючи на роз’яснення ЦВК, ситуація саме з цим видом голосування залишається складною. Як приклад М.ОНІЩУК повідомив, що станом на 14.30 на одній з виборчих дільниць округу № 3 Автономної республіки Крим проголосував безпосередньо на дільниці 21 виборець, однак при цьому було видано для голосування 100 бюлетенів.

М.ОНІЩУК вважає, що така велика кількість охочих проголосувати вдома може стати шляхом для фальсифікації під час голосування. Він додав, що подібні ситуації зафіксовані також на деяких виборчих дільницях Донецької та Харківської областей.