УНА-УНСО сподівається прорватись до парламенту
04:40, 30 липня 2012Політика
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Націоналісти сподіваються на загострення революційних настроїв восени.
УНА-УНСО йтиме на вибори самостійно
Організація "Українська національна асамблея — Українська народна самооборона" (УНА-УНСО) йтиме на вибори самостійно. Як повідомляє Gazeta.ua, представники цієї політсили вважають, що їхня партія зможе подолати 5% бар'єр за умови виникнення в Україні восени революційної атмосфери.
Зокрема, один із лідерів УНА-УНСО Ігор Мазур заявив: "Шанс пройти 5% може з'явитись, якщо осінь буде дуже гарячою. Коли всі безідейні політичні проекти почнуть лопатись як мильні бульбашки, тоді люди побачать, де є сила, а де - повітря".
УНА-УНСО першою з українських націоналістичних партій проведе свій передвиборчий з'їзд, який відбудеться, сьогодні, 30 липня у Львові у Палаці культури ім. Гната Хоткевича.
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