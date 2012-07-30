УНА-УНСО сподівається прорватись до парламенту

Організація "Українська національна асамблея — Українська народна самооборона" (УНА-УНСО) йтиме на вибори самостійно. Як повідомляє Gazeta.ua, представники цієї політсили вважають, що їхня партія зможе подолати 5% бар'єр за умови виникнення в Україні восени революційної атмосфери.

Зокрема, один із лідерів УНА-УНСО Ігор Мазур заявив: "Шанс пройти 5% може з'явитись, якщо осінь буде дуже гарячою. Коли всі безідейні політичні проекти почнуть лопатись як мильні бульбашки, тоді люди побачать, де є сила, а де - повітря".

УНА-УНСО першою з українських націоналістичних партій проведе свій передвиборчий з'їзд, який відбудеться, сьогодні, 30 липня у Львові у Палаці культури ім. Гната Хоткевича.