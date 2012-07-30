Тимошенко обіцяє спротив, якщо її тягнутимуть до суду

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Державної пенітенціарної служби України.

«Засуджена Тимошенко Ю.В. написала заяву про відмову брати участь у засіданні суду, що заплановане на 31 липня 2012 року», - йдеться в повідомленні.

Також, за даними ДПтС, у цій же заяві Ю.Тимошенко зазначила, що у разі, якщо суд прийме рішення про привід її до зали засідань суду, то вона чинитиме цьому фізичний спротив.

«Це буде відбуватися при моєму фізичному спротиві», – цитує пенітенціарна служба заяву Ю.Тимошенко.

Водночас в прес-службі інформують, що керівництво Державної пенітенціарної служби України не отримувало рішення суду про привід засудженої Ю.Тимошенко.

Як повідомляв УНІАН, 27 липня захисник Ю.Тимошенко Сергій Власенко заявив, що у лікарні «Укрзалізниці» в Харкові готується приміщення для участі екс-прем’єра в судовому процесі щодо ЄЕСУ в режимі відеоконференції.

Від наголосив, що будь-які спроби «притягнути» Ю.Тимошенко на відеоконференцію будуть незаконними.