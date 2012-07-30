Тимошенко не далася українським лікарям

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу перед харківською лікарнею повідомила журналістам голова міжнародної медичної комісії, заступник міністра охорони здоров’я України Раїса Моісеєнко, говорячи про результати візиту лікарів берлінської клініки «Шаріте» до харківської лікарні.

«Під час візиту було проведено огляд пацієнтки німецькими лікарями. Від огляду лікарями української сторони пацієнтка утрималась», - сказала Р.Моісеєнко.

В той же час вона відзначила, що українські та німецькі медики обговорили схеми медикаментозного лікування Ю.Тимошенко, а також погодили інші питання процесу реабілітації екс-прем’єра.

«Не було жодного пункту, за яким ми не знайшли консенсусу», - сказала Р.Моісеєнко. «Найголовніше, що знайдено хороший консенсус, що стосується подальшого подовження реабілітаційної терапії на певний час, який буде визначатися в залежності від тих схем реабілітації, які будуть прийняті німецькими лікарями і які будуть виконуватися більшою мірою українськими лікарями», - додала заступник міністра.

З точки зору Р.Моісеєнко, термін реабілітації Ю.Тимошенко у харківській лікарні триває достатньо довго. «На сьогодні це не зовсім вкладається в ті медичні стандарти і технології, які зазвичай використовуються, але й сама ситуація є нестандартною», - зазначила Р.Моісеєнко.

Як повідомляв УНІАН, медики берлінської клініки «Шаріте» заявили, що екс-прем’єр-міністру Ю.Тимошенко необхідно щонайменше 8 тижнів для продовження лікування.