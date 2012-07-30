Опозиція оприлюднила список кандидатів у мажоритарних округах

Об’єднана опозиція “Батьківщина” оприлюднила список своїх кандидатів у народні депутати в мажоритарних округах.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі партії “Батьківщина”. Автономна Республіка Крим (10 округів): №1 Сергій Лобачев, №2 Абіба Сидорова, №4 Ігор Гафич, №5 Ілля Сагайдак, №6 Петро Чорний, №7 Юрій Формус, №8 Ескендер Барієв, №9 Ігор Лесів, №10 Леонід Пилунський. Вінницька область (8 округів): №11 Наталія Солейко, №13 Микола Катеринчук, №14 Іван Мельничук, №16 Юрій Македон, №18 Костянтин Якименко. Волинська область (5 округів): №20 Роман Карпюк, №21 Ігор Гузь, №22 Петро Кравчук, №23 Анатолій Грицюк. Дніпропетровська область (17 округів): №24 Вадим Гетьман, №25 Максим Курячий, №26 Тетяна Корнійчук, №27 Анастасія Староскольцева, №29 Костянтин Писаревський, №30 Гліб Морозов, №31 Віра Вернигор, №32 Оксана Шевчик, №33 Андрій Жаботинський, №34 Максим Костромський, №35 Володимир Євтушенко, №36 Євгенія Кузьміна, №39 Дмитро Бєлкін, №40 Іван Рязанцев. Донецька область (21 округ); №41 Володимир Деркач, №42 Вадим Юрчак, №43 Микола Кутепов, №44 Микола Волинко, №45 Олег Гришко, №46 Костянтин Матейченко, №47 Олег Зонтов, №48 Володимир Ржавський, №49 Володимир Березін, №50 Анатолій Зінченко, №51 Володимир Весьолкін, №52 Володимир Рибак, №54 Павло Котов, №55 Юрій Бєліков, №56 Олександр Наумов, №57 Олександр Романюк, №58 Ігор Решетняк, №59 Віктор Прилепський, №60 Василь Коваленко, №61 Ілля Пономаренко. Житомирська область (6 округів): №62 Геннадій Зубко, №64 Андрій Озерчук, №65 Віталій Француз, №66 Євген Добряк. Закарпатська область (6 округів): №68 Андрій Сербайло, №69 Олександр Переста, №70 Олександр Кеменяш, №71 Богдан Кинів, №73 Іштван Петрушка. Запорізька область (9 округів): №74 Андрій Бережний, №75 Олександр Старух, №76 А

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