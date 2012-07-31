Якби вибори до Верховної Ради відбулися у липні (опитування)

16:31, 31 липня 2012
Політика
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Якби вибори до Верховної Ради України відбувалися у липні, то до парламенту потрапили б 4 політичні сили: Об’єднана опозиція «Батьківщина», Партія регіонів, партія «УДАР Віталія Кличка» та Комуністична партія України.

вибори

Про це свідчать передані УНІАН результати опитування, проведеного Соціологічною групою «Рейтинг» наприкінці липня 2012 року.

Зокрема, згідно з результатами дослідження, якби вибори до ВР відбувалися у липні, то однозначно взяли б у них участь 42% опитаних, ще 32% – скоріше взяли б участь. Найвищий рівень мобілізації фіксується на Півночі, Заході та Сході, найнижчий – на Півдні країни та на Донбасі.

Так, за результатами опитування, об'єднаний список партiй «Батькiвщина», «Фронт Змін» та «Громадянська позиція» підтримують 19,5% серед всіх опитаних (або 25,5% тих, хто взяв би участь у виборах); 15,4% (або 20,3% тих, хто має намір взяти участь у виборах) проголосували б за Партію регіонів; 8,5% (або 10,6% тих, хто має намір взяти участь у виборах) – за партію «УДАР»; 7,7% (або 9,8% тих, хто має намір взяти участь у виборах) – за КПУ.

При цьому 3,3% (або 4,4% тих, хто має намір взяти участь у виборах) віддали б свої голоси за ВО «Свобода» та 3,4% (або 4,4% тих, хто має намір взяти участь у виборах) – за партію Наталії Королевської «Україна – Вперед!».

По 1% виборців підтримали б Народну партію та «Нашу Україну». Інші партії підтримують більш як 4%, не визначились – 19% респондентів.

Соціологи при цьому відзначають, що за останні два місяці дещо зросла готовність громадян брати участь у виборах. Зокрема, виросло число людей, готових брати участь у виборах, на Сході. Кількість «невизначених» не змінилась – практично кожен п’ятий опитаний, який заявив про наміри брати участь у виборах, не знає, за кого голосувати. Найбільше «невизначених» на Півдні та на Донбасі.

За останні два місяці електоральна карта України практично не зазнала змін. Зокрема, за Об’єднану опозицію готові голосувати більш як 40% виборців Заходу, близько 30% – Центру та Півночі, близько 20% – Сходу. Найгірші позиції на Півдні (близько 10%) та на Донбасі (8%).

Партія регіонів дещо втратила, в першу чергу, через посилення позицій комуністів на Донбасі і Півдні, де їх вже підтримує кожен п’ятий виборець. Загалом КПУ демонструє найбільш динамічне зростання – вперше за останні кілька років її рейтинг досягнув 10%. Партію регіонів підтримують близько третини виборців Сходу, Півдня та Донбасу, майже кожен п’ятий на Півночі, більш як 10% – в Центрі та лише 5% – на Заході.

Більш як 10% виборців підтримують партію «УДАР» - за останні два місяці партія додала ще 1,5%. Найбільшу підтримку «УДАР» має на Заході та Півночі, додав у Центрі, на Сході і Півдні.

ВО «Свобода» та партія Н.Королевської «Україна – Вперед!» близькі до подолання прохідного бар’єру. «Свободу», як і раніше, найбільше підтримують на Заході, партію Н.Королевської – в Центрі країни.

При цьому, згідно з результатами опитування, більше половини - 53% - респондентів, приймаючи рішення, за яку партію голосувати на парламентських виборах 2012 року, будуть голосувати проти курсу Президента Віктора Януковича, лише 23% – на підтримку курсу Президента. Ще чверть не визначилися. За останні п’ять місяців ці показники не змінилися.

Проти курсу Президента голосуватимуть близько 70% мешканців Заходу і Центру, майже 60% - Півночі і 45% - Сходу. Навіть на Донбасі і Півдні понад 30% опитаних мають намір голосувати проти курсу Президента. Лише на Донбасі кількість тих, хто голосуватиме на підтримку курсу В.Януковича перевищує кількість тих, хто голосуватиме проти.

Третина «невизначених» і майже половина прихильників КПУ мають намір голосувати проти курсу Президента.

*** Аудиторія дослідження: населення України віком від 18 років і старші. Опитано 2000 респондентів.

Помилка репрезентативності дослідження (з ймовірністю 0,95): для значень близьких до 50% похибка становить не більше 2,2%, для значень близьких до 30% - не більше 2%, для значень близьких до 10% - не більше 1,3%, для значень близьких до 5% - не більше 1%

Терміни проведення дослідження: 14–27 липня 2012 р.

Розподіл областей:

Захід: Волинська, Закарпатська, Івано-Франківська, Львівська, Рівненська, Тернопільська, Чернівецька

Центр: Вінницька, Кіровоградська, Полтавська, Хмельницька, Черкаська

Північ: м. Київ, Київська, Житомирська, Сумська, Чернігівська

Південь: АР Крим, Одеська, Херсонська, Миколаївська, м. Севастополь

Схід: Дніпропетровська, Запорізька, Харківська

Донбас: Донецька, Луганська області.

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