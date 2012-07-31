Якби вибори до Верховної Ради відбулися у липні (опитування)

Про це свідчать передані УНІАН результати опитування, проведеного Соціологічною групою «Рейтинг» наприкінці липня 2012 року.

Зокрема, згідно з результатами дослідження, якби вибори до ВР відбувалися у липні, то однозначно взяли б у них участь 42% опитаних, ще 32% – скоріше взяли б участь. Найвищий рівень мобілізації фіксується на Півночі, Заході та Сході, найнижчий – на Півдні країни та на Донбасі.

Так, за результатами опитування, об'єднаний список партiй «Батькiвщина», «Фронт Змін» та «Громадянська позиція» підтримують 19,5% серед всіх опитаних (або 25,5% тих, хто взяв би участь у виборах); 15,4% (або 20,3% тих, хто має намір взяти участь у виборах) проголосували б за Партію регіонів; 8,5% (або 10,6% тих, хто має намір взяти участь у виборах) – за партію «УДАР»; 7,7% (або 9,8% тих, хто має намір взяти участь у виборах) – за КПУ.

При цьому 3,3% (або 4,4% тих, хто має намір взяти участь у виборах) віддали б свої голоси за ВО «Свобода» та 3,4% (або 4,4% тих, хто має намір взяти участь у виборах) – за партію Наталії Королевської «Україна – Вперед!».

По 1% виборців підтримали б Народну партію та «Нашу Україну». Інші партії підтримують більш як 4%, не визначились – 19% респондентів.

Соціологи при цьому відзначають, що за останні два місяці дещо зросла готовність громадян брати участь у виборах. Зокрема, виросло число людей, готових брати участь у виборах, на Сході. Кількість «невизначених» не змінилась – практично кожен п’ятий опитаний, який заявив про наміри брати участь у виборах, не знає, за кого голосувати. Найбільше «невизначених» на Півдні та на Донбасі.

За останні два місяці електоральна карта України практично не зазнала змін. Зокрема, за Об’єднану опозицію готові голосувати більш як 40% виборців Заходу, близько 30% – Центру та Півночі, близько 20% – Сходу. Найгірші позиції на Півдні (близько 10%) та на Донбасі (8%).

Партія регіонів дещо втратила, в першу чергу, через посилення позицій комуністів на Донбасі і Півдні, де їх вже підтримує кожен п’ятий виборець. Загалом КПУ демонструє найбільш динамічне зростання – вперше за останні кілька років її рейтинг досягнув 10%. Партію регіонів підтримують близько третини виборців Сходу, Півдня та Донбасу, майже кожен п’ятий на Півночі, більш як 10% – в Центрі та лише 5% – на Заході.

Більш як 10% виборців підтримують партію «УДАР» - за останні два місяці партія додала ще 1,5%. Найбільшу підтримку «УДАР» має на Заході та Півночі, додав у Центрі, на Сході і Півдні.

ВО «Свобода» та партія Н.Королевської «Україна – Вперед!» близькі до подолання прохідного бар’єру. «Свободу», як і раніше, найбільше підтримують на Заході, партію Н.Королевської – в Центрі країни.

При цьому, згідно з результатами опитування, більше половини - 53% - респондентів, приймаючи рішення, за яку партію голосувати на парламентських виборах 2012 року, будуть голосувати проти курсу Президента Віктора Януковича, лише 23% – на підтримку курсу Президента. Ще чверть не визначилися. За останні п’ять місяців ці показники не змінилися.

Проти курсу Президента голосуватимуть близько 70% мешканців Заходу і Центру, майже 60% - Півночі і 45% - Сходу. Навіть на Донбасі і Півдні понад 30% опитаних мають намір голосувати проти курсу Президента. Лише на Донбасі кількість тих, хто голосуватиме на підтримку курсу В.Януковича перевищує кількість тих, хто голосуватиме проти.

Третина «невизначених» і майже половина прихильників КПУ мають намір голосувати проти курсу Президента.

*** Аудиторія дослідження: населення України віком від 18 років і старші. Опитано 2000 респондентів.

Помилка репрезентативності дослідження (з ймовірністю 0,95): для значень близьких до 50% похибка становить не більше 2,2%, для значень близьких до 30% - не більше 2%, для значень близьких до 10% - не більше 1,3%, для значень близьких до 5% - не більше 1%

Терміни проведення дослідження: 14–27 липня 2012 р.

Розподіл областей:

Захід: Волинська, Закарпатська, Івано-Франківська, Львівська, Рівненська, Тернопільська, Чернівецька

Центр: Вінницька, Кіровоградська, Полтавська, Хмельницька, Черкаська

Північ: м. Київ, Київська, Житомирська, Сумська, Чернігівська

Південь: АР Крим, Одеська, Херсонська, Миколаївська, м. Севастополь

Схід: Дніпропетровська, Запорізька, Харківська

Донбас: Донецька, Луганська області.