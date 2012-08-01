ЗМІ: У першій п'ятірці Кличка буде письменниця Марія Матіос
13:34, 01 серпня 2012Політика
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Другою після Віталія Кличка у першій п'ятірці УДАР буде письменниця Марія Матіос.
За інформацією джерел, Матіос взяли до списку Кличка
Про це повідомляють джерела Української правди. Третім у списку піде колишній заступник міністра праці Павло Розенко.
Четвертою буде підприємець Оксана Продан, яка стала відомою під час Податкового майдану.
П'ятим є заступник Кличка по партії Віталій Ковальчук.
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