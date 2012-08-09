Чоловік Тимошенко не виключає створення уряду «у вигнанні»

Про це він заявив в інтерв'ю газеті «Контракты».

«Я не здивуюся, якщо українська еміграція на Заході, враховуючи сьогоднішню ситуацію в Україні, звернеться до Б.Данилишина з проханням очолити уряд у вигнанні. Повірте, для цього є всі підстави», - заявив О.Тимошенко.

Він відзначив, що зараз, живучи в Празі, достатньо часто спілкується з Б.Данилишиним.

«З Б.Данилишиним я спілкуюся майже щодня. Тут, у Празі, він фактично відроджує цивілізовану українську еміграцію за кордоном, празьку наукову школу, яка була відома у всьому світі. Знаю, що він також часто зустрічається з багатьма відомими світовими політиками, релігійними і громадськими діячами», - відзначив О.Тимошенко.

Як повідомляв УНІАН, у січні 2012 р. О.Тимошенко одержав політичний притулок у Чехії.

Б.Данилишин, після одержання в січні 2011 р. політичного притулку в Чехії очолив громадську організацію, що об'єднує українців всього світу «Українська європейська перспектива».