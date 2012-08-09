Магера каже, що Тимошенко і Луценко ще зможуть стати депутатами

Особи, судимість яких буде знята судами, матимуть змогу балотуватися до Верховної Ради в одномандатних виборчих округах, в разі, якщо будуть проводитися повторні вибори у деяких округах.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні журналістам заявив заступник голови ЦВК Андрій Магера, відповідаючи на запитання журналістів, чи будуть Юлія Тимошенко та Юрій Луценко зареєстровані кандидатами в народні депутати, у разі якщо суд зніме з них судимість.

«Якщо у громадянина України буде в подальшому скасована судимість, то це, безумовно, відкриває можливості балотуватися до будь-якого представницького органу влади», - сказав А.Магера.

В той же час він наголосив, що під час парламентських виборів є певний часовий проміжок протягом якого завершуються дії щодо реєстрації кандидатів. Зокрема, додав він, якщо партія «Батьківщина» подала документи до ЦВК, то Центрвиборчком має розглянути питання щодо реєстрації або відмови в реєстрації її кандидатів не пізніше, ніж на п’ятий день з моменту подання документів. «Іншого закон не дає можливості робити», - сказав А.Магера.

Він зауважив, що законом не передбачені додаткові або проміжні вибори у випадку проведення їх в багатомандатному окрузі.

В той же час, наголосив А.Магера, такі додаткові вибори можуть бути в одномандатних виборчих округах. «Я веду до того, що будь-яка особа зможе згодом брати участь у парламентських виборах, зокрема в одномандатних виборчих округах, якщо будуть призначені проміжні та повторні вибори», - сказав він.

А.Магера також повідомив, що у ЦВК немає офіційних відомостей щодо подання судового позову від Об’єднаної опозиції за відмову Центвиборчкому зареєструвати кандидатами в депутати Юрія Луценка та Юлію Тимошенко.

В той же час він додав, що політичні сили, безумовно, мають право оскаржувати постанови ЦВК.

Відповідаючи на запитання кореспондента УНІАН, чи існують правові підстави для скасування судом постанови щодо відмови реєстрації Ю.Луценка та Ю.Тимошенко, А.Магера сказав: «Саме це я не хочу коментувати». Він додав, що суд має ухвалювати рішення без впливу будь-яких сторонніх осіб. «Яким би воно не було, його треба шанувати і виконувати», - сказав А.Магера.