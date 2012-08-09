Тимошенко дали папську премію Боніфація VIII

18:50, 09 серпня 2012
Політика
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Екс-прем'єр-міністр України Юлія Тимошенко удостоєна Міжнародної премії Боніфація VIII.

Тимошенко присудила премію Академія Боніфація

Про це повідомляє Арсен Аваков на своїй сторінці в Facebook.

Він зазначає, що Академія Боніфація – одна з найавторитетніших гуманітарних установ при Святому Престолі Папи Римського.

Премія Боніфація VIII присуджується за підсумками засідання ради директорів Академії і Наукового комітету Міжнародної премії.

Він повідомляє, що Ю.Тимошенко премія була присуджена одностайно. Крім того, А.Аваков пише: «Видатна пані й благородна пані Юлія Тимошенко" - саме так Ю.Тимошенко іменують в листі керівники Академії Боніфація – однієї з найавторитетніших гуманітарних установ при Святому Престолі Папи Римського.

У листі президента Академії Боніфаціана доктора Санта де Анжеліс і президента Наукового комітету Його Святійшества Франко Крочі, фотокопія якого розміщена на сторінці А.Авакова, на адресу лауреата премії 2012 року єкс-прем'єр-міністра України Ю.Тимошенко висловлюється упевненість, що «видатна пані Юлія прийме нагороду і удостоїть Академію особистою присутністю і вітальною мовою. Крім того, в листі висловлена підтримка і надія на добрі новини».

А.Аваков відзначає, що премія імені Боніфація VIII заснована в 2003 році Папою Римським Іоанном Павлом II. Премією в різні роки були удостоєні видатні діячі католицької церкви, такі як Префект конгрегації католицької освіти кардинал Зенон Грочолєвські, глава Папської ради з міжрелігійного діалогу кардинал Жан-Луї Торан, бібліотекар Римської Церкви кардинал Хорхе Марія Мехія.

Крім того, премії удостоювалися видатні представники громадянського суспільства, наукових, культурних, дипломатичних кіл. Серед них: лауреат Нобелівської премії з фізіології та медицині Ріта Леві-Монтанчині, Президент Європейського Парламенту Єжі Кароль Бузек, Президент Італії Оскар Луїджі Скальфаро, прем'єр-міністр Республіки Польща Хана Сухоцька, лідер Християнсько-демократичної партії Албанії Зеф Бушаті, астронавт Умберто Гуїдоні, міністр культури Італії професор Орнагі Лоренцо, ректор Римського університету "Ла Сапьєнца" Ренато Гуаріні.

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