ЦВК відмовилася зареєструвати однофамільця депутата Терьохіна

Однофамілець депутата мав намір балотуватися у тому ж 211-му виборчому окрузі у Києві, що і Сергій Терьохін, який є кандидатом від партії «Батьківщина».

Як передає кореспондент УНІАН, Центрвиборчком відмовив йому у реєстрації, мотивувавши своє рішення тим, що його документи не були оформлені належним чином, зокрема автобіографія не містила певних даних.

Таким чином ЦВК фактично відмовилася реєструвати однофамільця С.Терьохіна.