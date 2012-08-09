ЦВК відмовилася зареєструвати однофамільця депутата Терьохіна
23:41, 09 серпня 2012Політика
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Центральна виборча комісія відмовила в реєстрації самовисуванцю Андрію Терьохіну.
Однофамілець депутата мав намір балотуватися у тому ж 211-му виборчому окрузі у Києві, що і Сергій Терьохін, який є кандидатом від партії «Батьківщина».
Як передає кореспондент УНІАН, Центрвиборчком відмовив йому у реєстрації, мотивувавши своє рішення тим, що його документи не були оформлені належним чином, зокрема автобіографія не містила певних даних.
Таким чином ЦВК фактично відмовилася реєструвати однофамільця С.Терьохіна.
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