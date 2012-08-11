ЦВК зареєструвала Шевченка разом із рештою списку партії Королевської

Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення відповідного рішення проголосували 14 членів ЦВК з 14 присутніх на сьогоднішньому засіданні.

Усього за партійним списком було зареєстровано 149 осіб. Одна особа Центральною виборчою комісією була виключена з цього списку, оскільки не подала до ЦВК заяву про згоду балотуватися. Зокрема, це №53 - Туровська Ірина.

Крім того, ЦВК зареєструвала представником цієї партії в Центрвиборчкомі з правом дорадчого голосу Віталія Бурдака.