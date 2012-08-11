ЦВК зареєструвала Шевченка разом із рештою списку партії Королевської
16:48, 11 серпня 2012Політика
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Центральна виборча комісія зареєструвала кандидатів У народні депутати, які балотуватимуться за партійним списком «Україна - Вперед!», у тому числі футболіста Андрія Шевченка.
А Шевченко пустили в депутати
Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення відповідного рішення проголосували 14 членів ЦВК з 14 присутніх на сьогоднішньому засіданні.
Усього за партійним списком було зареєстровано 149 осіб. Одна особа Центральною виборчою комісією була виключена з цього списку, оскільки не подала до ЦВК заяву про згоду балотуватися. Зокрема, це №53 - Туровська Ірина.
Крім того, ЦВК зареєструвала представником цієї партії в Центрвиборчкомі з правом дорадчого голосу Віталія Бурдака.
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