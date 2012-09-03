У день виборів до ВР відбудеться Національний екзит-пол

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила на прес-конференції директор фонду «Демократичні ініціативи» Ірина Бекешкіна.

За її словами, управління проектом, фінансовий і медійний менеджмент екзит-полу здійснюватиме фонд «Демократичні ініціативи».

Опитування виборців проводитимуть Київський міжнародний інститут соціології і Центр Разумкова.

Наукове керівництво, розробку вибірки та координацію робіт з опитування виконуватиме Київський міжнародний інститут соціології.

За словами І.Бекешкіної, планується триразове оприлюднення результатів з урахуванням оновлених даних: одразу після закриття виборчих дільниць 28 жовтня о 20.00 на основі даних, що зібрані за дві години до закриття дільниць; за три години після закриття дільниць - о 23.00 з додаванням даних, зібраних на дільницях, де робота тривала до закриття дільниць.

Також планується оприлюднити деталізований звіт через 5-7 днів після одержання паперових анкет.

І.Бекешкіна також повідомила, що екзит-пол буде повністю відкритим. «Ми повністю відкриті і в процесі, і в результатах», - сказала вона.

За її словами, екзит-пол буде проведено лише у двох мажоритарних округах, оскільки соціологи вирішили, що краще зосередитися на загальнонаціональному окрузі.

Як сказала І.Бекешкіна, цими мажоритарними округами будуть ті, де буде спостерігатиметься «найбільш напружена боротьба».

Вона також повідомила, що проведення екзит-полу коштуватиме близько 130 тисяч доларів.

За словами соціолога, «Національний екзит-пол-2012» фінансово підтриманий Міжнародним фондом «Відродження», програмою Matra Посольства Королівства Нідерландів в Україні, Національним фондом підтримки демократії (США), РАСТ, проектом Inter і Європейським Союзом.

І.Бекешкіна повідомила, що реалізація проекту перебуватиме під контролем наглядової ради, до якої увійдуть лідери громадських організацій, провідні українські журналісти, вітчизняні та зарубіжні експерти.

У свою чергу генеральний директор Київського міжнародного інституту соціології Володимир Паніотто повідомив, що екзит-пол планується провести на 300 виборчих дільницях. Всього планується опитати 16 тисяч 500 респондентів.

На кожній виборчій дільниці працюватиме 2-3 особи, всього буде задіяно близько 700 інтерв’юерів, які пройдуть спеціальне навчання.

Соціологи припускають, що помилка вибірки не перевищить 2,5% для лідерів і буде в межах 0,5-1% для інших партій і блоків.

В.Паніотто повідомив, що під час проведення екзит-полу застосуватиметься методика «таємного голосування», оскільки вона зменшує кількість відмов і суттєво підвищує надійність даних екзит-полу.

Суть методики полягає у тому, що під час проведення опитування замість прямого запитання «Скажіть, за кого Ви проголосували?» респондент сам заповнює анкету, що починається з цього запитання. Крім цього, анкета міститиме запитання про стать, вікову групу, освіту, а також час прийняття рішення, за кого голосувати.

Вперше екзит-пол, який започаткував фонд «Демократичні ініціативи», був проведений в Україні під час парламентських виборів 1998 року.