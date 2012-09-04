УДАР заявляє про тиск і погрози
00:13, 04 вересня 2012Політика
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Партія «УДАР Віталія Кличка» заявляє про тиск і погрози на адресу депутата Київради, кандидата від партії «УДАР» Олексія Давиденка.
Партія вимагає від Генеральної прокуратури та МВС втрутитися у ситуацію.
Як повідомили УНІАН у прес-службі партії, на О.Давиденка чиниться тиск з боку невідомих осіб. У п’ятницю, 31 серпня, було скоєно напад на комерційний офіс депутата, звідки зловмисники винесли документацію та комп’ютери. А вночі 3 вересня у О.Давиденка вкрали автомобіль. О.Давиденко написав відповідні заяви у міліцію.
«УДАР» звернувся до ГПУ та МВС з вимогою втрутитися у ситуацію, оскільки на адресу кандидата продовжують надходити погрози від невідомих осіб та чиниться системний тиск.
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