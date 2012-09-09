Генпрокурор розповів, що відбирає в нього сон
08:24, 09 вересня 2012Політика
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Пшонка зізнався, що деколи не може заснути в ночі розмірковуючи на робочими питаннями.
Віктор Пшонка
Генеральний прокурор України Віктор Пшонка в ефірі ток-шоу «Портрети з Сергієм Дорофеєвим» на «5 каналі» зізнався, що деколи не може заснути в ночі розмірковуючи на робочими питаннями.
«Так, це мене стосується, тому що посада Генерального прокурора - це висока відповідальність. І головне взяти на себе цю відповідальність і відповідати і перед собою, і перед законом, і перед вітчизною. Тому роздумів багато і безсонних ночей чимало над роздумом складних питань, які бувають для Генерального прокурора », - зізнався Пшонка.
«Питання організації роботи, реформування правоохоронних органів, реформування самої прокуратури - це не додає сну», зазначив він.
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