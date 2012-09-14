Екологи заявляють про загрозу катастрофи на Вінниччині

Про це директор центру Володимир Борейко повідомив на прес-конференції в УНІАН.

За його словами, в Тульчинському і Тростянецькому районах Вінницької області ведеться будівництво великого комплексу птахофабрик, в який входитимуть 456 птахоферм, комбікормовий завод, інкубатор і забійний цех. Для запуску першої черги комплексу необхідно близько 1,5 млн. курей.

Еколог переконаний, що робота птахофабрик приведе до величезного негативного навантаження на довкілля. Зокрема, внаслідок діяльності комплексу за рік утворюватиметься близько 160 тонн помету, 2 млн кубометрів стічних вод, 2,4 тис. тонн падалі, а також викид з птахофабрик щодоби більше 2 млн кубометрів відпрацьованого повітря.

Також В.Борейко заявив, що концентрація птахофабрик на невеликій території приведе до падіння рівня грунтових вод. Він додав, що це вже відбулося в с.Оляниця Тростянецького району, де з початком будівництва птахофабрик зникла вода в колодязях.

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Ще однією проблемою, яка може виникнути у зв'язку з діяльністю птахофабрик, на думку екологів, є поховання мертвих курей. В.Борейко зазначив, що на сьогодні всі 24 діючі українські заводи з переробки мертвих курей вже переобтяжені і не перероблятимуть сировину, що надходитиме з нових птахоферм. Еколог вважає, що дохлі кури розкидатимуть по посадках або ховатимуть у землі, що може спричинити появу небезпечних хвороб.

Крім того, як стверджує В.Борейко, для утилізації помету будуть побудовані відкриті сховища, які стануть резервуаром для величезної кількості мух, нестерпного запаху і збудників багатьох небезпечних захворювань.