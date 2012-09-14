У Києві відбудеться панахида за загиблими журналістами
07:35, 14 вересня 2012Політика
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16 вересня, у день зникнення Георгія Ґонґадзе, у Свято-Володимирському кафедральному соборі Києва (бульвар Тараса Шевченка, 20) відбудеться панахида в пам'ять про журналістів, які загинули через свою професійну діяльність.
Пам`ятник журналістам, які загинули за свободу слова, в Києві
Початок панахиди о 12.00. Про це повідомляє прес-служба Незалежної медіа-профспілки України.
О 19.30 на Майдані Незалежності розпочнеться вечір пам'яті Георгія Ґонґадзе. Журналісти запалять свічки та хвилиною мовчання вшанують пам’ять загиблих колег.
За роки незалежності в Україні загинули 64 журналісти.
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