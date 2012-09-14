Янукович упевнений, що після виборів Україна підпише угоду про Асоціацію з ЄС

Як передає кореспондент УНІАН, про це Президент України сказав, виступаючи на 9-й Ялтинській щорічній зустрічі (YES).

В.Янукович зауважив, що Україна активно рухається до підписання угоди про Асоціацію і ЗВТ з Європейським Союзом. Він нагадав, що в липні поточного року було парафовано угоди щодо ЗВТ.

«На даний час у наших партнерів з’явились певні додаткові питання до України, але я переконаний – після нинішніх парламентських виборів всі перестороги зникнуть, і шлях до повноцінної Асоціації України і ЄС буде пройдений до кінця», - сказав В.Янукович.

Водночас, він зауважив, що крім поглиблення відносин з Європою Україну цікавить розвиток співробітництва з провідними державами регіону. Крім СНД він назвав Шанхайську організацію співробітництва та інші.