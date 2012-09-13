Європарламент озвучив умови підписання угоди про асоціацію між Україною і ЄС

10:45, 13 вересня 2012
Політика
3425 0

Європейський парламент заявляє, що однією з умов підписання Угоди про асоціацію між Європейським Союзом та Україною є припинення переслідування опозиції в Україні.

Європарламент

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться в ухваленій 12 вересня резолюції Ельмара Брока (група народних партій, Німеччина) стосовно щорічної доповіді Ради ЄС про спільну зовнішню та безпекову політику.

За документ проголосував 551 депутат, проти – 73, утримались 78.

“(Європарламент – УНІАН) підкреслює, що хоча Угода про асоціацію між ЄС та Україною була парафована, її підписання та ратифікація можуть відбутися, лише якщо Україна виконає необхідні вимоги”, - написано в резолюції.

Серед таких вимог – забезпечення поваги прав меншин, посилення верховенства права, забезпечення поваги до прав людини, а також припинення переслідування опозиції.

Депутати також закликали Верховного представника ЄС з питань спільної зовнішньої та безпекової політики і Єврокомісію гарантувати необхідні фінансові засоби для “додаткової місії спостерігачів на виборах”.

Крім того, депутати звернулися із закликом до Верховної Ради України переглянути Кримінальний кодекс.

“(Європарламент – УНІАН) закликає український парламент внести зміни до Кримінального кодексу, ухваленого ще в радянські часи, шляхом вилучення кримінальних санкцій за виключно політичні дії, здійснені державними функціонерами, що діяли як офіційні особи”, - йдеться у резолюції.

Як повідомляв УНІАН, Україна та ЄС парафували Угоду про асоціацію 30 березня цього року. Переговори про угоду тривали з 2007 року. Євросоюз неодноразово наголошував, що підписання угоди залежить від того, наскільки Київ поважатиме базові європейські цінності, зокрема, права людини та верховенство права.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter