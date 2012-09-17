Власенко: Тимошенко не має відношення до вилучених під час обшуку ліків

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу перед харківською лікарнею заявив захисник Ю.Тимошенко, народний депутат Сергій Власенко.

«Ліки були вилучені у лікарів, у медичного персоналу, тобто Юлія Володимирівна до цих ліків не має ніякого відношення», - сказав С.Власенко.

Захисник наголосив, що у Ю.Тимошенко, крім двох радіаційних дозиметрів, нічого більше не було вилучено.

Більше того, за словами С.Власенка, Ю.Тимошенко сама перед початком обшуку віддала ці дозиметри робітникам пенітенціарної служби.

«Цей обшук відбувався в кращих традиціях 37-го року, все було перевернуто, нічого не було знайдено. Лише два дозиметри було передано Юлією Володимирівною безпосередньо в руки співробітнику пенітенціарної служби, незважаючи на те, що вони вказували, що нібито вони знайшли це в якихось тайниках. При цьому будь-яких інших предметів знайдено не було», - наголосив С.Власенко.

Він зауважив, що Ю.Тимошенко подала офіційну заяву з проханням дозволити їй використовувати радіаційні дозиметри для того, щоб вимірювати у палаті рівень радіації.

С.Власенко наголосив, що радіаційні дозиметри не входять до переліку заборонених для використання ув’язненими предметів.

Захисник також зазначив, що відповідно до чинного законодавства, пенітенціарна служба не має права проводити обшуки в медичних закладах. «Відповідно до чинного законодавства, адміністрація пенітенціарної системи має право проводити обшуки лише на території колонії, тобто ніяких обшуків в медичних установах, згідно з чинним законодавством, проводити не можна», - сказав С.Власенко.

Як повідомляв УНІАН, 13 вересня Державна пенітенціарна служба заявила, що виявила в палаті ЦКЛ «Укрзалізниці» в Харкові, де утримується Ю.Тимошенко та її співкамерниця, «тайник».

Схованку, замасковану під звичайну книжку (Кримінально-процесуальний кодекс України), було виявлено під час проведення планового огляду приміщення та особистих речей.

В зазначеній схованці, а також у приліжковій тумбочці зберігалися заборонені для обігу предмети (технічні пристрої).

Крім цього, за даними ДПтС, в особистих речах Ю.Тимошенко було виявлено та вилучено ліки невстановленого походження.

У свою чергу екс-прем’єр заявила, що конфісковані в неї дозиметри чотири рази показували суттєве перевищення норм радіаційного фону у лікарняній палаті.