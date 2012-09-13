Тюремники кажуть, що знайшли у Тимошенко тайник

Як повідомляє прес-служба ДПтСу, схованку, замасковану під звичайну книжку (Кримінально-процесуальний кодекс України), було виявлено під час проведення планового огляду приміщення та їхніх особистих речей.

В зазначеній схованці, а також у приліжковій тумбочці вона зберігала заборонені для обігу предмети (технічні пристрої).

Крім цього, в особистих речах Ю.Тимошенко було виявлено та вилучено ліки невстановленого походження.

Предмети та ліки передані на дослідження.

В ДПсУ нагадують, що перелік дозволених для зберігання засудженими особами предметів визначається діючим кримінально-виконавчим законодавством.

Крім того, у ДПтС спростували наявну у ЗМІ інформацію «про начебто перешкоджання доступу до засудженої її захисника Олександра Плахотнюка» - «повідомляємо, що зустріч засудженої Ю.Тимошенко з О.Плахотнюком відбулась і тривала до 16:00 години».

Як повідомляв УНІАН, сьогодні адвоката Ю.Тимошенко О.Плахотнюка не пускали до підзахисної, яка перебуває на лікуванні в харківській лікарні “Укрзалізниці”. При цьому адвокат зауважив, що до обіду його пустили до підзахисної, і коли він залишав лікарню, то попередив, що повернеться о 14.00. “Але зараз мене вже не пускають... Є така підозра, що щось там зараз відбувається, про що я не повинен знати. Що це може бути, я навіть не хочу припускати. Інакше мене б пропустили”, - додав адвокат.

Пізніше О.Плахотнюк повідомив УНІАН, що у Ю.Тимошенко провели обшук та вилучили два радіаційних дозиметри. Про це йому повідомила його підзахисна під час сьогоднішньої зустрічі, яка все-таки відбулася після півторигодинної затримки. О.Плахотнюк повідомив, що на зустріч із Ю.Тимошенко його пустили о 15.10, але сама екс-прем’єр з’явилася близько 15.25.

«У них це прозвучало - «проводили режимні заходи». Що це таке? Реально це був обшук. При чому обшук у кращих традиціях 37-го року: перевернули все в палаті, все відкрутили, перекрутили. Це зі слів Юлії Володимирівни. Але, я думаю, варто вірити. Тому що півтори години в одному приміщенні проводити обшук, зробити можна все що завгодно», - сказав О.Плахотнюк. Він зазначив, що не знає, що шукалося, але були вилучені два радіаційних дозиметри.

«Що шукали не зрозуміло, але те, що вилучили, я можу сказати: вилучили два дозиметри, прилади, які вимірюють радіацію, - один основний і один контрольний», - сказав О.Плахотнюк.

Адвокат зазначив, що ці дозиметри належать екс-прем’єру і, за словами самої Ю.Тимошенко, про їхню наявність адміністрація лікарні та колонії знала.