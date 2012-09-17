Українські десантники беруть участь у навчанні “Кленова арка”

Як повідомили УНІАН у Департаменті преси та зв’язків із засобами масової інформації Міністерства оборони України, спільно з канадськими, литовськими й польськими колегами українські десантники тренуються у виконанні завдань у складі багатонаціональних сил під час миротворчих операцій.

На базі військового полігону Пабраде у Литві відбулася церемонія відкриття багатонаціонального тактичного навчання “Кленова арка-2012”. Під час урочистого шикування до учасників звернувся командир механізованої бригади “Залізний Вовк” Збройних сил Литовської Республіки полковник Вальдемар Рупшііс, який зазначив, що проведення навчання “Кленова арка-2012” є свідченням високого рівня співробітництва і партнерства між Збройними силами Канади, Польщі, України та Литовської Республіки.

Напередодні з близько 120 військовослужбовцями із України, Канади, Литви та Польщі відбулися заняття з дотримання заходів безпеки та правил поводження зі зброєю та військовою технікою під час навчання.

Учасники заходу ознайомилися з будовою автоматичної гвинтівки AK-4, кулемету FN MAG, бронетранспортеру M-113, литовськими радіостанціями та іншим озброєнням і обладнанням.