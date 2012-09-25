Програма «Гроші» готує до ефіру другий сюжет про внутрішню кухню Femen

«Я була готова до такої реакції дівчат. Адже їхня головна мета на всьому робити скандал»,- заявила Даша Чиж.

Редакція програми «Гроші» стверджує, що усі матеріали щодо FEMEN, які були в ефірі програми від 19 вересня відповідають дійсності. Адже редакція завжди ретельно перевіряє інформацію перед тим, як її оприлюднювати.

Як і в першому сюжеті, цього тижня на вас чекають інтерв’ю зі спонсорами руху, кадри з реального життя феміністок, та спілкування з ними.

Все, що ви побачите - справжні, і тому шокуючи кадри про життя оголених протестувальниць.

Вже у середу глядачі телеканалу "1+1" дізнаються про таємних шанувальників Femen з Франції та про наполеонівські плани феміністок звабити українських міністрів та депутатів.

Дамо слово бізнесменам, які грошима допомагали Femen стати з колін, та розкриємо ще більше таємниць внутрішньої кухні жіночого руху, що грудями пробиває свій шлях у політику.

Дивіться, що насправді веде в бій найвідоміші бюсти країни у середу, 26 вересня, в 22-30 на телеканалі "1+1".