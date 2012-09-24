FEMEN позиваються до суду на журналістку за програму про них

За словами FEMEN, наприкінці серпня журналістка Дарина Чиж від імені «Гроші» запропонувала руху взяти участь у журналістському розслідуванні про діяльність громадських організацій в Україні, пише Радіо Свобода.

Активістки погодилися, узгодивши сценарій сюжету про себе.

За словами активісток, «усі дані, озвучені у програмі 19 вересня 2012 року, вигадані чи свідомо гіпертрофовані».

Як повідомляв УНІАН, журналістка програми "Гроші" ненадовго стала активісткою жіночого руху FEMEN. При цьому їй вдалось зняти на приховану камеру процедуру проходження "співбесіди" та настанови лідерки руху про те, як поводитись перед камерами фото- і тележурналістів під час акцій. За словами журналістки, активістки FEMEN отримують мінімум по тисячі доларів на місяць.