Бекешкіна не сумнівається, що у новій ВР більшість буде пропрезидентською
11:25, 29 вересня 2012Політика
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Завдяки змішаній системі виборів у Верховній Раді нового скликання, однозначно, більшість буде пропрезидентською, переконує директор Фонду «Демократичні ініціативи» Ірина Бекешкіна.
Ірина Бекешкіна навела свої аргументи
Про це вона заявила в ефірі «5 каналу».
«Провладна більшість однозначно буде в результаті виборів. Тому що, якщо згадати 1998 рік, коли партії влади разом узяті набрали 9 відсотків, опозиційні партії – 52, більшість була пропрезидентська. В 2002 році партії влади набрали 18 відсотків, партії опозиції - 56, але більшість також була пропрезидентська, просто за рахунок мажоритарних округів.
Зараз не буде такої різниці між партією влади і опозиції, буде відсотки 2 в той, чи інший бік, тобто великої різниці не буде, а за мажоритарними округами, однозначно, буде пропрезидентська більшість, і в цьому немає ніяких сумнівів», – заявила Бекешкіна.
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