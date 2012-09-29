Бекешкіна не сумнівається, що у новій ВР більшість буде пропрезидентською

Про це вона заявила в ефірі «5 каналу».

«Провладна більшість однозначно буде в результаті виборів. Тому що, якщо згадати 1998 рік, коли партії влади разом узяті набрали 9 відсотків, опозиційні партії – 52, більшість була пропрезидентська. В 2002 році партії влади набрали 18 відсотків, партії опозиції - 56, але більшість також була пропрезидентська, просто за рахунок мажоритарних округів.

Зараз не буде такої різниці між партією влади і опозиції, буде відсотки 2 в той, чи інший бік, тобто великої різниці не буде, а за мажоритарними округами, однозначно, буде пропрезидентська більшість, і в цьому немає ніяких сумнівів», – заявила Бекешкіна.