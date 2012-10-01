Магера: такий бруд, як зараз, був хіба що на виборах 2004

Про це А.Магера заявив в інтерв'ю Тиждень.ua.

"На моїх очах проходили дві парламентські кампанії та дві президентські – але жодного разу виборчий процес не був таким важким, як зараз", - сказав А.Магера.

За його словами, повернення мажоритарної складової додало чимало проблем, зокрема, щодо підкупу виборців. "Кандидати ще ніколи не робили його так відкрито та самовпевнено. По-друге, мене дивує практика діяльності судових органів, коли щодо одних кандидатів ухвалюється одне рішення, а щодо інших, в такій самій ситуації, абсолютно протилежне. Крайня заполітизованість виборчого процесу, випадки псування білбордів фарбою, нападу на намети агітаторів та на самих агітаторів не прикрашають виборчий процес", - додав він.

"В багатьох моментах ці вибори схожі на вибори 2004, бо такий бруд, як зараз, був хіба що тоді. Вибори 2006 року були майже ідеальними, вибори 2007 року наближалися до них, на виборах 2010 року теж не було так багато негативних фактів, як зараз", - зазначив А.Магера.

Заступник голови ЦВК повідомив про велику кількість скарг суб'єктів виборчого процесу щодо підкупу виборців. "Але виборчий закон дозволяє ЦВК оголошувати попередження кандидату фактично лише, якщо є відповідне рішення суду. Те ж стосується фактів поширення завідомо неправдивої інформації щодо кандидатів", - пояснив він.

"Багато хто нарікає, що немає дієвого механізму відповідальності кандидатів за порушення виборчого законодавства. А як на мене, то і добре, що немає механізму скасування реєстрації кандидата з цих підстав. В нинішній ситуації ця норма працювала би скоріше проти справедливості виборчого процесу, адже відкривала простір для маніпуляцій. Яскравим прикладом для цього є місцеві вибори 2010 року", - наголосив А.Магера.

Заступник голови ЦВК повідомив, що другим за масштабом видом порушень є перешкоджання у проведенні передвиборчої агітації. "Я не розумію диких витівок, коли відбуваються напади на намети чи агітаторів. Людина має право агітувати за кого хоче і проти кого хоче. Цього не було ні на виборах 2006, ні на виборах 2007 року. Крім того, хотілося б, щоб політичні партії через своїх представників в комісіях не спрямовували їхню діяльність на зрив роботи комісій, на відсутність кворуму, на свідоме неповідомлення про час засідання членів комісії від "меншості" та інші деструктивні дії тощо", - зазначив він.