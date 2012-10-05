У Держдепі назвали головні умови для збереження відносин України та США

Про це він сказав 4 жовтня у Вашингтоні (США), повідомляється на сайті Ю.Тимошенко.

"Ми, як і раніше, стурбовані тим, що колишній прем'єр-міністр Юлія Тимошенко залишається у в'язниці. Вона повинна бути звільнена. Це ті речі, які не призводять до сприятливої та позитивної атмосфери у проведенні виборів. Це питання відповідає як інтересам США, так і європейським інтересам", - цитує М.Хаммера сайт Ю.Тимошенко.

Помічник держсекретаря США також додав, що Державний департамент США підтримує постійний діалог з Конгресом щодо розвитку двосторонніх міждержавних відносин в інтересах як США, так і України. "Ми дуже зосереджені на тому, щоб заохочувати владу України до проведення прозорих, вільних і справедливих виборів 28 жовтня. І ми неодноразово закликали до звільнення колишнього прем'єр-міністра Тимошенко і припинення вибіркових переслідувань в Україні", - додав він, відповідаючи на запитання про можливість реалізації рекомендацій Сенату щодо запровадження санкцій проти чиновників України, причетних до вибіркового переслідування лідерів опозиції.

"Це питання залишається у центрі нашої уваги та роботи з членами Конгресу. Ми будемо здійснювати моніторинг виборчого процесу та виборів. І знову ж таки, Сполучені Штати узгоджено з європейськими партнерами пробуватимуть зробити все можливе, щоб переконати владу України у необхідності проведення вільних та прозорих виборів", - підкреслив М.Хаммер.

Як повідомлялося, 22 вересня Сенат США схвалив резолюцію щодо України. Сенат звернувся до уряду США з вимогою запровадити персональні санкції до людей, причетних до політичних репресій в Україні.

Після цього в МЗС України заявили, що не вважають за доцільне коментувати резолюцію, прийняту Сенатом США, бо вона має декларативний характер.