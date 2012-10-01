У Держдепі США вважають, що діалог з українською владою ефективніший за ізоляцію

Такий висновок робить ЛІГАБізнесІнформ із відповідей, отриманих виданням від Державного департаменту США.

«Якщо мається на увазі заборона на видачу віз деяким українським офіційним особам як форма тиску, то це рішення на даний момент не розглядається», - зазначили в Держдепі.

На запитання, чи розглядає влада США розслідування щодо відмивання грошей особами, пов'язаними з Президентом України Віктором Януковичем, як засіб тиску для звільнення екс-прем’єр-міністра Юлії Тимошенко, в Держдепартаменті підкреслили, що вибіркове правосуддя заважає розвитку відносин між Україною і США. «Стосовно становища пані Тимошенко і пана Луценка ми віддаємо перевагу прямому діалогу з українською владою», - сказано у відповіді.

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На запитання як резолюція Сенату позначиться на відносинах США й України, в Держдепі зазначили, що США продовжують закликати українську владу до закінчення вибіркового правосуддя, звільнення Ю.Тимошенко та інших чиновників колишнього уряду, а також допустити їх до повноправної участі в політичному процесі. «На даний момент ми продовжуємо вважати, що переговорний процес із владою України буде продуктивнішим, ніж ізоляція окремих індивідуумів», - підкреслили в Держдепартаменті.

За коментарем щодо того, чи могла резолюція бути прийнята Сенатом із порушенням процедури, в Держдепі порадили звернутися до Сенату. «Проте ілюстрацією нормального характеру процедури може служити те, що десятки інших рішень і резолюцій були прийняті з голосу або анонімним голосуванням у ході тієї ж сесії», - додали у відомстві.

Відповідаючи на запитання, які способи дії на Президента В.Януковича в питанні повернення до демократії є у США, в Держдепі зазначили, що на високому рівні закликають українських офіційних осіб дотримуватися політики, яка забезпечить розвиток України як демократичної й процвітаючої держави.

«Ми очікуємо, що Україна дотримуватиметься зобов'язань про проведення 28 жовтня вільних і чесних парламентських виборів. Ці зобов'язання брали на себе багато українських офіційних осіб, включаючи Президента Януковича. Ми продовжимо підкреслювати це перед Президентом Януковичем й іншими офіційними особами. Ми, публічно й приватно, підкреслюємо перед владою України: відступ від демократії й вибіркове правосуддя заважають розвитку бажаних нами відносин із Україною», - зазначили в Держдепі.

Як повідомляв УНІАН, 22 вересня Сенат США схвалив резолюцію щодо України. Сенат звернувся до уряду США з вимогою ввести персональні санкції до людей, причетних до політичних репресій в Україні.