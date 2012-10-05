Бенкендорф сказав, хто заплатив за антиопозиційний фільм на УТ-1

Про це йдеться в листі генерального директора Національної телекомпанії України Єгора Бенкендорфа до Всеукраїнського об’єднання "Батьківщина", текст якого передано УНІАН.

Є.Бенкендорф зауважив, що закон про вибори не передбачає обов’язку телерадіоорганізацій розкривати за запитом партії - суб'єкта виборчого процесу, інформацію про замовника послуг з надання ефірного часу для розміщення матеріалів передвиборної агітації. “Проте з метою уникнення подальших спекуляцій навколо розміщення цих матеріалів передвиборної агітації повідомляю, що замовником послуг з надання ефірного часу для розміщення матеріалів передвиборної агітації відеофільму "Останнє попередження" є кандидат у депутати в одномандатному виборчому окрузі № 220, зареєстрований постановою ЦВК № 138 від 03.08.2012 року, Федорченко Г.Г.”, - йдеться в листі.

На Першому національному також зазначили, що політична реклама є лише однією з форм передвиборної агітації, а відеофільм "Останнє попередження" не є політичною рекламою та, відповідно, на такого виду передвиборну агітацію не розповсюджується вимога закону щодо демонстрації повної назви (або прізвища, ім'я та по батькові) замовника політичної реклами.

Відповідно до вимог закону, передвиборна агітація (відеофільм "Останнє попередження") була чітко відокремлена та означена як така за допомогою відповідної плашки.

Крім того, Є.Бенкендорф наголосив, що відповідно до ч. 12 ст. 74 закону, засоби масової інформації не несуть відповідальності за зміст передвиборної агітації, яка була розміщена відповідно до угод із замовниками, крім низки випадків. “Відеофільм "Останнє попередження" не містить будь-якої інформації, матеріалів, відомостей, що заборонені відповідно до ч.ч. 5, 9 ст. 74 закону”, - йдеться в листі.

Крім того, додав Є.Бенкендорф, законом не передбачене право на спростування інформації, розміщеної у матеріалах передвиборної агітації, а так само не передбачене права на безоплатне розміщення матеріалів партій.

“Зважаючи на наведене вище, викладені у Вашому листі вимоги не можуть бути задоволені як такі, що не мають достатніх правових підстав”, - додав гендиректор.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні представник Об’єднаної опозиції "Батьківщина" у ЦВК Руслан Князевич заявив, що протягом трьох днів на Першому національному каналі демонструють шестихвилинний фільм про опозицію, який є чорним піаром.

За його словами, "Батьківщина" звертатиметься до суду, якщо Перший Національний канал не надасть їй ефірного часу для спростування неправдивої інформації, викладеної у фільмі, що демонструє цей телеканал.

При цьому Р.Князевич зауважив, що жодної помітки про політичну рекламу під час демонстрації фільму немає, так само як і немає посилання на замовника цього фільму.

"Натомість фільм містить абсолютно брутальну, неправдиву інформацію про Об’єднану опозицію та її лідерів, а отже, про суб’єктів виборчого процесу, і, відповідно до закону, будь-який суб’єкт виборчого процесу, який вважає, що інформація, подана в тому чи іншому сюжеті, є неправдивою, має право на відповідь в тому самому проміжку часу за рахунок відповідного ЗМІ", - наголосив Р.Князевич.

"За неофіційною інформацією, нам вдалося отримати дані, що насправді такого роду замовлення здійснено з виборчого фонду одного з кандидатів - сателіта Партії регіонів, який балотується по одному з одномандатних округів міста Києва", - сказав він, не уточнивши прізвище цього кандидата.