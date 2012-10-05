Кандидат від «УДАРу» відмовився поступитися київським округом Ар'єву через «нечесну гру»

Олександр Сергієнко пригадує історію з газетою, яка нібито лунала від імені кандидата від "Батьківщини" Ар'єва, з не самою коректної подачею кандидата від "УДАРу", пише LB.ua.





"Цей плакат був кваліфікований як нечесна боротьба, - згадує Сергієнко. - І я особисто цій людині не хотів би передавати свої голоси. Люди самі повинні вирішити, хто краще, - це оптимальний шлях вирішення проблеми. Але це моя особиста думка - зрозуміло, що все вирішується на вищих поверхах партії".

Сергієнко каже, що, на відміну від багатьох конкурентів, не позиціонує себе як опозиційний кандидат, і вважає, що спочатку з "УДАРом" хотіли вчинити не зовсім красиво: "Не дуже чесна гра була в момент, коли одна сила взяла собі в Києві 9 округів, а інша з приблизно таким самим рейтингом у столиці запропонувала 4".Відзначимо, що лідери Об'єднаної опозиції та "УДАРу" планують наступного тижня підписати угоду, яка визначить найбільш рейтингових мажоритарників, щоб до парламенту не пройшли представники влади.