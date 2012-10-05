Кандидат від «УДАРу» відмовився поступитися київським округом Ар'єву через «нечесну гру»
17:51, 05 жовтня 2012Політика
1469 0
Кандидат в депутати від "УДАРу" Олександр Сергієнко, який балотується по 218-му столичному окрузі, не хоче зніматися з виборів заради кандидата від Об'єднаної опозиції Володимира Ар'єва.
Олександр Сергієнко не хоче выддавати округ Ар'єву
Олександр Сергієнко пригадує історію з газетою, яка нібито лунала від імені кандидата від "Батьківщини" Ар'єва, з не самою коректної подачею кандидата від "УДАРу", пише LB.ua.
"Цей плакат був кваліфікований як нечесна боротьба, - згадує Сергієнко. - І я особисто цій людині не хотів би передавати свої голоси. Люди самі повинні вирішити, хто краще, - це оптимальний шлях вирішення проблеми. Але це моя особиста думка - зрозуміло, що все вирішується на вищих поверхах партії".Сергієнко каже, що, на відміну від багатьох конкурентів, не позиціонує себе як опозиційний кандидат, і вважає, що спочатку з "УДАРом" хотіли вчинити не зовсім красиво: "Не дуже чесна гра була в момент, коли одна сила взяла собі в Києві 9 округів, а інша з приблизно таким самим рейтингом у столиці запропонувала 4".
Відзначимо, що лідери Об'єднаної опозиції та "УДАРу" планують наступного тижня підписати угоду, яка визначить найбільш рейтингових мажоритарників, щоб до парламенту не пройшли представники влади.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter