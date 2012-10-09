В ЄС вирішили не обговорювати до виборів питання відносин з Україною

Про це власному кореспонденту УНІАН у Брюсселі повідомив європейський дипломат.

“Була думка про те, щоб винести питання України на розгляд міністрів у понеділок, 15 жовтня, однак потім було вирішено не проводити такого обговорення”, - сказав співрозмовник агентства.

“На сьогодні уже всі сигнали зроблені, тепер залишається лише чекати на те, чи почують їх у Києві”, - додав дипломат.

15 жовтня у Люксембурзі відбудеться чергове засідання Ради закордонних справ ЄС. Серед питань, винесених на обговорення, - ситуація у Білорусі та Грузії.