У ЄС кажуть, що, скоріш за все, саміт відбудеться наступного року

Про це власному кореспонденту УНІАН у Брюсселі заявила речник Верховного представника ЄС з питань спільної зовнішньої та безпекової політики Майя Кощанчіч.

“Незважаючи на спекуляції, немає ніяких нових умов для проведення саміту ЄС - Україна”, - заявила вона.

“Саміт ЄС - Україна відбувається регулярно. Ми очікуємо на вибори, щоб розпочати підготовку до наступного саміту ЄС - Україна. Це, скоріш за все, приведе до того, що саміт відбудеться на початку 2013 року”, - додала М.Кощанчіч.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 17 жовтня, ряд ЗМІ повідомили про те, що позиція Євросоюзу полягає утому, що проведення саміту Україна - ЄС можливе лише після формування нового уряду України після парламентських виборів.

Водночас, Конституція України не передбачає обов’язкового формування нового уряду в Україні після парламентських виборів, а лише – після президентських.