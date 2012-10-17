Посол України в ЄС - про дату саміту: гонитва за сенсацією повинна мати межі

Про це йдеться у його коментарі, текст якого передано УНІАН.

“Позиція щодо підготовки і проведення саміту була викладена вчора в моєму інтерв'ю українському інформаційному агентству “УНІАН”. Вона полягає в тому, що саміт відбудеться, оскільки він є регулярним заходом у рамках діалогу Україна-ЄС на найвищому рівні, передбаченим Угодою про партнерство і співробітництво між Україною та ЄС. Час його проведення залежить від готовності сторін і змістовного наповнення заходу. І Київ, і Брюссель виходять з того, що офіційні контакти повинні тривати незалежно від будь-яких обставин», - підкреслюється в коментарі.

“З усією відповідальністю заявляю: будь-якої прив'язки проведення саміту до формування нового уряду в Україні, що нібито має стати наслідком проведення парламентських виборів, немає і не може бути. Очікую, що офіційні чинники ЄС ще раз публічно підтвердять цю позицію», - додав посол.

К.Єлісєєв також закликав усі сторони відмовитися від політизації питання проведення саміту Україна-ЄС.

“На мій погляд, гонитва за сенсацією повинна мати свої межі”, - підкреслив він.

Сьогодні деякі ЗМІ розповсюдили інформацію про те, що позиція ЄС полягає в тому, що проведення саміту Україна-ЄС можливе лише після формування нового уряду в Україні після парламентських виборів. Водночас Конституція України не передбачає обов’язкового формування нового уряду в Україні після парламентських виборів, а лише – після президентських.