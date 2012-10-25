Тимошенко «взяла на себе сміливість» дати українцям 5 порад

Лідер партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко закликає українців не дати жодного голосу на цих виборах партії влади та проголосувати за опозицію

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться в листі Ю.Тимошенко до українців, зміст якого сьогодні оприлюднила її донька Євгенія Тимошенко під час прес-конференції.

«Скористайтеся своїм правом голосу та усуньте олігархів від влади. Не віддайте їм жодного голосу», - написала Ю.Тимошенко.

Крім того, Ю.Тимошенко зауважила, що парламентські вибори, які відбудуться, є особливими. «Це не окремий тактичний бій, який ви можете дозволити собі програти, це війна, яка може завершитися або вашою перемогою і шансом на зміни , або вашою повною історичною поразкою», - написала Ю.Тимошенко.

Екс-прем’єр зауважує, що бере на себе сміливість дати українцям 5 порад. Перша з них – «жодного голосу за Партію регіонів». Друга порада від Ю.Тимошенко – це голосування на мажоритарному окрузі за єдиного кандидата в депутати від опозиції. Лідер партії «Батьківщина» наголосила, що головну перемогу Віктор Янукович та його клани запланували отримати на мажоритарних округах. Ю.Тимошенко зауважила, що сьогодні мажоритарними від влади скуповують голоси людей, однак всі ці подарунки закінчаться одразу після виборів. «Рибу, перед тим як засмажити та з’їсти, теж годують наживкою. Не ковтайте її – там гачок і там закінчення життя. Ще раз наголошую, моя друга порада – проголосуйте на своєму окрузі за єдиного кандидата в депутати від Об’єднаної опозиції «Батьківщина», навіть якщо він вам не дуже подобається», - додала Ю.Тимошенко.

Вона також зауважила, що сьогодні українцям намагаються нав’язати, що влада та опозиція – це одне й те саме. «Так, опозиція не ідеальна, не бездоганна, вона має вади… Але якщо б опозиція була такою, як правляча мафія, ми б сиділи не по тюрмах та засланнях, а на державних дачах, у VIP-ложах», - наголосила Ю.Тимошенко.

Тому третя її порада є проханням до журналістів та лідерів громадянського суспільства не сприяти поширенню неправдивої інформації щодо тотожності опозиції та влади.

«Моя четверта порада – не голосуйте за фальшиві опозиційні партії», - написала Ю.Тимошенко. Вона зауважила, що вже другі вибори підряд олігархія успішно створює для себе фальшиву опозицію, яка забирає голоси довірливих громадян, а після виборів «повертається з вашими голосами в свою зграю».

Ю.Тимошенко зауважила, що прикладом такої опозиції був Сергій Тігіпко та його партія «Сильна Україна». «Сьогодні влада веде декілька своїх опозиційних партій, які мають всі шанси потрапити до парламенту. Не віддайте свій голос фальшивим опозиційним партіям, навіть якщо дуже хочеться і рука сама тягнеться, контролюйте свої руки», – написала Ю.Тимошенко.

П’ятою її порадою є заклик до українців переконати всіх своїх рідних, знайомих та друзів не голосувати за Партію регіонів або створену ними фальшиву опозицію. «Це війна проти диктатури, проти несправедливості, яка потребує мобілізації кожного з вас», - написала Ю.Тимошенко.

Крім того, вона закликала всіх українців обов’язково прийти на вибори, навіть тих, хто не хоче йти на дільниці. «Бюлетені всіх, хто не прийде, заповнять та кинуть за Партію регіонів. Знайдіть в собі сили, та якщо вас усе дістало і ви все ж таки проти всіх, прийдіть на вибори та жирним хрестом перекресліть свій бюлетень, зіпсуйте його, але не залишайте свій чистий бюлетень для фальсифікації», – написала Ю.Тимошенко.