Тюремники кажуть, що де Тимошенко буде 28 жовтня, там і голосуватиме

Екс-прем’єр-міністр України Юлія Тимошенко, яка відбуває покарання в Качанівській виправній колонії і в цей час проходить курс лікування в Центральній клінічній лікарні «Укрзалізниці» у Харкові, голосуватиме за місцем перебування в день виборів 28 жовтня.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Державної пенітенціарної служби України.

Прес-служба ДПтС роз’яснює, що засуджені до позбавлення волі особи голосують на спеціальних виборчих дільницях, які створюється в установах виконання покарань, на підставі картки засудженого (довідки), яка є документом, що засвідчує особу виборця.

Адресою виборця є адреса установи виконання покарань.

Списки виборців, що відбувають покарання у закладах пенітенціарної системи, складаються членами дільничної виборчої комісії на підставі інформації, наданої установою виконання покарань.

Засуджена Ю.Тимошенко включена до списку виборців по виборчій дільниці за № 631375.

«Керівництво Качанівської виправної колоні № 54 з офіційним листом звертатиметься до членів дільничної виборчої комісії з проханням забезпечити право на голосування Ю.Тимошенко за місцем її перебування, незалежно від того, чи перебуватиме остання у ЦКЛ № 5 «Укрзалізниці», чи в установі виконання покарань», - йдеться у повідомленні.

«Державна пенітенціарна служба, - наголошує прес-служба, - забезпечує право на голосування кожної ув’язненої особи».

Як повідомляв УНІАН, Ю. Тимошенко, яка проходить курс лікування у ЦКЛ «Укрзалізниці» в Харкові, звернулася із письмовою заявою до керівників лікарні та колонії з проханням забезпечити реалізацію її права проголосувати на парламентських виборах 28 жовтня.

Про це 23 жовтня на брифінгу перед харківською лікарнею повідомив журналістам адвокат Ю.Тимошенко Олександр Плахотнюк.

«Юлія Володимирівна сьогодні звернулася із заявою про те, щоб забезпечили її право голосувати на виборах. До теперішнього часу так і незрозуміло, принаймні для неї, де вона буде голосувати. Жодних повідомлень, жодних запрошень їй не надходило. І немає жодної чіткої інформації, де вона буде реалізовувати своє право на голосування на даних виборах», - сказав О.Плахотнюк.

Адвокат наголосив, що захист Ю.Тимошенко також не має офіційної інформації, де екс-прем’єр голосуватиме.