Литвин каже, що у президента досить повноважень, щоб обійтись без зміни Конституції

Про це він сказав в інтерв’ю “5 каналу”.

Відповідаючи на запитання з приводу того, що буде, якщо В.Янукович і ПР “за рахунок тушок отримають констититуційну більшість” у парламенті, В.Литвин наголосив, що не сприймає термін “тушки”, бо “повинен сказати, що цей термін запустили люди, які є першими тушками, тобто тушками, які зрадили попереднього Президента Віктора Ющенка, які прийшли під його прапором”.

“Отакі тушки є найстрашнішими, бо вони вміло, як хамелеони, змінюють свій колір”, - наголосив він.

В.Литвин заспокоїв, що “з Україною не буде нічого поганого, бо погано весь час не може бути, повинно бути краще”.

“І я сподіваюсь, що у нас буде розвиток країни, не буде у нас стагнації у стосунках із світом, що ми будемо говорити одним голосом”, - переконаний В.Литвин.

“А щодо Конституції, то я думаю, що на сьогоднішній день це не є першорядна проблема і для Президента, і для ПР, тому що сьогодні чинна Конституція дає необхідні владі повноваження”, - зазначив В.Литвин і додав, що “ми стоїмо перед необхідністю виконання зобов’язань, у тому числі і перед Радою Європи, і для цього потрібно вносити зміни в Конституцію, зокрема, в частині забезпечення незалежного функціонування судової гілки влади”.