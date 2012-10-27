УДО каже, що по-особливому якось ЦВК не охоронятимуть

Як повідомили УНІАН у Відділі взаємодії зі ЗМІ Секретаріату ЦВК, за охорону Центрвиборчкому у день виборів, як і у звичайні дні, відповідатиме Управління державної охорони.

Перед будівлею традиційно розміщено сільськогосподарський ярмарок, який працюватиме і завтра, в день виборів.

Як повідомляв УНІАН, 25 жовтня на вході до Центральної виборчої комісії встановили рентген-сканер для огляду речей на наявність заборонених предметів: зброї, ножів та засобів для самооборони. Крім того, адміністрація Київської області просила власників автомобілів, що паркували свої машини у дворі будинку, звільнити майданчик з 18.00 26 жовтня до оголошення офіційних результатів виборів.

На попередніх парламентських виборів 2006 та 2007 року жодних додаткових заходів безпеки в ЦВК не вживали.