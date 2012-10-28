Учасники виборів можуть попросити у ЦВК відео з дільниць

Центральна виборча комісія (ЦВК) затвердила порядок надання інформації, створеної з використанням системи відеоспостереження, відповідно до якого суб’єкти виборчого процесу можуть звернутися до Центрвиборчкому з відповідним запитом одразу після складення протоколу дільничної виборчої комісії про підрахунок голосів.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення ухвалено сьогодні на засіданні ЦВК.

ЦВК розглядатиме запити щодо надання відеоматеріалу з приміщення для голосування на звичайній виборчій дільниці, на якій була технічна можливість передачі зображення, протягом 2 календарних днів з дня надходження запиту та протягом 4 календарних днів, якщо на дільниці не було технічної можливості передачі зображення.

У разі, якщо запит стосується отримання відеоматеріалів з більш ніж трьох дільниць, ЦВК може подовжити строк його розгляду. ЦВК надаватиме відеоматеріали на DVD-R-дисках, які надаватимуться запитувачем. Оплата за виготовлення відеоматеріалів не стягуватиметься. За запитами судів і правоохоронних органів відеоматеріали надаватимуться відповідно до законодавства України.

ЦВК розглядатиме запити щодо надання відеоматеріалів протягом одного року з дня офіційного оприлюднення результатів виборів народних депутатів у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі. З відповідними запитами можуть звертатися правоохоронні органи, суди та суб’єкти виборчого процесу – політичні партії та кандидати у депутати.

Як повідомляв УНІАН, в Україні вперше для забезпечення відкритості проведення виборів на всіх звичайних виборчих дільницях встановлено систему відеоспостереження. Протягом 28 жовтня за перебігом голосування можна буде спостерігати на веб-порталі. Після закриття дільниць, тобто на момент підрахунку голосів, відеосистема працюватиме у режимі запису, які відповідно до рішень ЦВК, зберігатимуться лише рік.