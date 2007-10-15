Черновецький розповів, що стосується ПР та БЮТ, але не стосується НУ-НС

Київський міський голова Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ вважає, що лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ відразу ж втратить половину свого електорату, якщо погодиться створити коаліційний уряд з лідером БЮТ Юлією ТИМОШЕНКО.

«Тоді йому вигідніше взагалі не входити до зали засідань парламенту, бо його партія одразу ж втратить авторитет”, - зазначив мер, повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської державної адміністрації.

Те саме, на думку Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО, стосується і Блоку Тимошенко, лише не стосується “нашоукраїнців”, оскільки тут авторитет Президента може відіграти певну роль. “Тобто ситуація досить драматична», - заявив мер Києва.

Між тим Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ назвав “дуже правильною” ідею Президента, що до уряду має увійти біло-блакитна частина.

За словами мера столиці, українським політикам настав час об’єднатися заради інтересів України, бо «політики просто повинні розуміти, що вони всі потрібні в парламенті - комуністи обстоюють права бідної частини населення, зелені щось своє роблять, подобається чи не подобається це промисловцям». Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ підкреслив, що тільки за умови об’єднання всі політиків навколо інтересів країни можливий її ефективний розвиток.

Він також висловив думку, що «погоджувати остаточний коаліційний протокол буде доволі складно». “Українські політики дуже своєрідні: у них багато п’ятниць на тиждень” – додав Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ, коментуючи політичну ситуацію в Україні.