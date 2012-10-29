У Полтавській області у 7 з 8 округів перемагає «Батьківщина»

У Полтавській області у 7 з 8 округів на парламентських виборах перемагають представники Об'єднаної опозиції «Батьківщина».

Як передає кореспондент УНІАН, про це свідчать дані, оприлюднені електронною системою «Вибори-2012» Центральної виборчої комісії.

В округах Полтавської області оброблено дані 50% протоколів. В округах № 144 (Полтава), № 145 (Полтава), № 146 (Кременчук), № 147 (Миргород), № 148 (Лубни), № 149 (Карлівка), № 151 (Лохвиця) лідирує політична партія Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина". В окрузі №150 (Комсомольськ, Кременчук (Молодіжний) і Кременчуцький і Глобинський райони) лідирує Партія регіонів. Найменша підтримка опозиціонерів - 27,19% в окрузі № 145 (Полтава), а найбільша - 31,68% в окрузі №148 (Лубни). В окрузі №150 Партія регіонів одержала 29,53%.

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