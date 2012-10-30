Головний санлікар РФ радить при грипі - маски: у жінок очі загадковіше виглядають

Керівник Росспоживнагляду, головний державний санітарний лікар РФ Геннадій Оніщенко вважає, що росіяни не повинні соромитися "дратувати" оточуючих наявністю медичних масок на обличчі в період зростання захворюваності на ГРВІ та грип, і радить снідати з ранку і виходити на роботу в гарному настрої.

Про це повідомляє РІА Новини.

"Коли почнеться підйом (захворюваності ГРВІ і грипом) ми про це повідомимо, обов'язково - маски. В магазині, в метрополітені, навіть за кермом власного автомобіля дратуйте оточуючих наявністю маски на вашому обличчі. По-перше, у жінок очі більш загадково виглядають. По -друге, ви захищаєте себе від грипу ", - сказав Онищенко у вівторок на брифінгу в Москві.

"Рекрутуйте в число злісних прихильників збереження здоров'я велике число наших співгромадян", - додав він.