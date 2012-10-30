Колесніков: Поширення донецького клану - це як Обама і його чиказька команда

Про це віце-прем'єр-міністр України – міністр інфраструктури Борис Колесніков заявив у коментарі виданню Time Magazine.

За словами видання, Б.Колесніков оголосив себе прихильником американської системи і вільно цитує Вудро Вілсона та Владіміра Лєніна.

«Я навчився більшому з дебатів Обами та Ромні, ніж з усіх кампаній нашої опозиції разом взятих», - цитує Б.Колеснікова «Тиждень».

За його словами, поширення донецького клану по всій країні нічим не відрізняється від того, що сталося після того як Б.Обама прийшов до влади.

«Це – закон життя. Обама з Чикаго і тому вся його команда з Чикаго», - каже Б.Колесніков.

Так само і роль олігархів в Україні є копією американської моделі, хіба що із затримкою на сто років.

«Як же Карнегі не олігарх? Він побудував U.S. Steel, потім пішов у сферу зв’язку…Старий бізнес ніколи не хоче, щоб прийшов новий бізнес…Але я думаю, і це пройде», - вважає віце-прем'єр.

За його словами, прибрати Юлію Тимошенко було рухом у правильному напрямку, тому що це дозволило з’явитися новим опозиційним лідерам.

Так, Б.Колесніков вважає, що зараз відбувається перехід від «зношеної» опозиції до нових політичних «брендів».

«Це як Гуччі і Армані», - каже він, натякаючи на Ю.Тимошенко та Помаранчеву революцію. «Вони виходять з моди. Так давайте спробуємо щось, що більше в моді, таке як Diesel».

І в той час, як ці тренди приходять і йдуть, Партія регіонів сподівається стати схожою на республіканців у Вашингтоні.

«Їм вже більше 80 років. Вони вічні», - зазначив Б.Колесніков. Єдина різниця, це те, що Партія регіонів не має суперника - немає вічних демократів, які б склали їй конкуренцію.