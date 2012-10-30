За списками «Батьківщина» лідирує в 15 регіонах, ПР - у 11, «Свобода» - в одному

За даними ЦВК, ВО «Батьківщина» на виборах народних депутатів України по багатомандатному округу лідирує за кількістю голосів в 15 регіонах, Партія регіонів - у 11, ВО «Свобода» - в одному регіоні.

Зокрема, за за даними опрацьованих ЦВК 87,16% протоколів ВО «Батьківщина» лідирує у таких регіонах: Вінницька обл. – 44,45%, Волинська обл. – 39,68%, Житомирська обл. – 34,96%, Івано-Франківська обл. – 39,50%, Київська обл. – 36,67%, Кіровоградська обл. – 30,96%, Полтавська обл. – 30,09%, Рівненська обл. – 36,39%, Сумська обл. – 36,14%, Тернопільська обл. – 39,07%, Хмельницька обл. – 37%, Черкаська обл. – 38,10%, Чернівецька обл. – 39,28%, Чернігівська обл. – 30,70%, м. Київ – 31,08%. ПР набирає найбільше в таких регіонах: АРК – 52,29%, Дніпропетровська обл. – 35,79%, Донецька область – 65,03%, Закарпатська обл. – 30,82%, Запорізька обл. – 40,84%, Луганська обл. – 57,29%, Миколаївська обл. – 40,45%, Одеська обл. – 41,87%, Харківська обл. – 40,93% і Херсонська обл. – 29,67%, Севастополь – 46,90%. ВО «Свобода» набрала найбільше голосів у Львівській області – 37,58%.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter